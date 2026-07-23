Gioco online dal 27 luglio Polymarket non sarà più accessibile in Italia

Dal 27 luglio, il sito di gioco online Polymarket sarà irraggiungibile in Italia. Era stato inserito nell’elenco dei siti inibiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 10 luglio. Da quella data, il portale non sarà più accessibile ai utenti italiani.

Dopo essere stato inserito nell’elenco dei siti inibiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) lo scorso 10 luglio, Polymarket non sarà più raggiungibile in Italia da lunedì 27 luglio. A segnalarlo è l’agenzia di stampa specializzata Agipro. La principale piattaforma internazionale dei mercati di previsione è stata oscurata sul territorio italiano nell’ambito del contrasto al gioco illegale. Infatti, come spiega Agimeg, il sito è considerato da Adm come assimilabile a un operatore di scommesse non autorizzato. Il precedente risale a novembre 2025. Polymarket era stata inserita da Adm nell’elenco delle piattaforme non autorizzate a offrire servizi riconducibili al gioco pubblico in Italia, ma il Tar del Lazio aveva riaperto il sito. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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