Dal 9 luglio sarà disponibile in alcune edicole e librerie di Milano un nuovo volume dedicato ai giochi linguistici, tra cui cruciverba e quiz. Il libro, già accessibile online, propone di usare i cruciverba come strumenti per riflettere su temi come consenso, stereotipi, linguaggio e relazioni. La pubblicazione mira a stimolare un approccio diverso alla comprensione di questi argomenti attraverso esercizi e giochi.

U n cruciverba può diventare uno strumento per riflettere su consenso, stereotipi, linguaggio e relazioni: è questa la sfida lanciata da Fondazione Libellula, realtà che da oltre dieci anni promuove una cultura del rispetto e della parità di genere attraverso percorsi di sensibilizzazione nelle aziende, nelle scuole, nelle istituzioni e nei territori. Violenza su donne e bambine, Amnesty International chiede mobilitazione X Leggi anche › Fondazione Libellula: la parità di genere secondo L.U.I. Un cruciverba che invita a cambiare prospettiva. Ha ideato, infatti, “ La Settimana Imprevista – giochi, quiz e cruciverba per cambiare prospettiva “, una pubblicazione che prende in prestito il linguaggio leggero dell’enigmistica per riflettere su temi che, spesso, entrano nel dibattito pubblico solo in seguito a fatti di cronaca. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Cruciverba, quiz e giochi linguistici per cambiare prospettiva. Il volume, già disponibile online, sarà acquistabile dal 9 luglio in alcune edicole e librerie a Milano.

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