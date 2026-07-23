Gioco del Pozzo fiera e tradizioni Il Perdono tra conferme e novità
La Festa del Perdono 2026 si svolgerà con il tradizionale gioco del Pozzo e le celebrazioni religiose. La macchina organizzativa è stata avviata e il programma è stato approvato dalla giunta comunale. La manifestazione prevede eventi religiosi, rievocazioni e iniziative culturali legate alle tradizioni locali. La data ufficiale e il calendario dettagliato saranno comunicati nelle prossime settimane. La festa si terrà nel rispetto delle consuetudini e delle norme di sicurezza vigenti.
La macchina organizzativa della Festa del Perdono 2026 è ufficialmente partita. La giunta comunale di Montevarchi ha approvato il programma di massima della manifestazione, in calendario da giovedì 3 a mercoledì 9 settembre, con l’obiettivo di confermare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di unire tradizione, cultura, spettacolo e valorizzazione del centro storico. L’amministrazione Chiassai punta anche quest’anno a coinvolgere associazioni, enti e realtà del territorio nella costruzione del calendario, con iniziative che favoriscano la partecipazione della comunità e sostengano il commercio e l’economia cittadina. Tra gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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