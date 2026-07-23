Gioco del Pozzo fiera e tradizioni Il Perdono tra conferme e novità

Notizia in breve

La Festa del Perdono 2026 si svolgerà con il tradizionale gioco del Pozzo e le celebrazioni religiose. La macchina organizzativa è stata avviata e il programma è stato approvato dalla giunta comunale. La manifestazione prevede eventi religiosi, rievocazioni e iniziative culturali legate alle tradizioni locali. La data ufficiale e il calendario dettagliato saranno comunicati nelle prossime settimane. La festa si terrà nel rispetto delle consuetudini e delle norme di sicurezza vigenti.