Oggi è stata annunciata la presentazione dei palinsesti televisivi di Sky per la stagione 2026-27. Tra le novità figura uno show condotto in coppia da due personaggi noti, uno dei quali è un giornalista sportivo, destinato a essere trasmesso su Tv8. Sono state confermate alcune programmazioni precedenti, mentre altre sono state sostituite o integrate con nuove produzioni.

Oggi sono stati presentati i palinsesti di Sky. Tra le tante conferme spiccano anche novità come uno show condotto in coppia da Parodi e Caressa per l'access di Tv8 Grandi novità in arrivo su Sky, oggi si è tenuta la presentazione dei palinsesti televisivi, ci sono molte conferme, ma anche alcune novità. In line adi massima il progetto di rinnovamento, e che arriva anche in chiaro, sta funzionando, per questo, l’idea è quella di proseguire su questo filone. Tra i nuovi programmi spuntaTaste of Italy, con la conduzione diAntonino Cannavacciuolo: un viaggio on the road per raccontare diverse zone d’Italia. Lo scopo è quello di trovare i cuochi più bravi in giro per l’Italia, utilizzando le ricette tradizionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sky, palinsesti 2026-27: tra novità e conferme

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