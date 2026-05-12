Torino | tra tradizioni e sogni Altrimedia Edizioni svela 3 novità

A Torino, Altrimedia Edizioni ha annunciato l’uscita di tre nuovi libri che esplorano aspetti diversi della cultura locale. Uno dei titoli analizza come la storia di una famiglia di fornai abbia lasciato tracce nel presente, mentre un altro svela le regole che hanno guidato quattro amiche in un viaggio nel tempo attraverso una capsula temporale. Questi volumi si aggiungono a una serie di pubblicazioni dedicate alle tradizioni e ai sogni della città.

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? Punti chiave Come può la storia di una dinastia di fornai influenzare il presente?. Quali regole segrete hanno guidato le quattro amiche nella loro capsula del tempo?. Chi darà voce ai racconti che esplorano le zone d'ombra dell'animo?. Come può la tradizione lucana dialogare con i nuovi linguaggi digitali?.? In Breve Presentazione Il pane di Matera di Cifarelli e Roselli il 15 maggio ore 16.. Romanzo di Emma Mariani presentato sabato 16 maggio alle ore 13.. Racconti di Matteo Ricca con voce di Fabio Troiano sabato 16 maggio ore 16.. Progetto Streamiotica integra podcast e audiolibri alla filosofia editoriale di Altrimedia.. Al Salone Internazionale del libro di Torino, presso lo stand del Consiglio Regionale della Basilicata nel Padiglione Oval-Stand X82, Altrimedia Edizioni presenterà tre nuove opere tra il 15 e il 16 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino: tra tradizioni e sogni, Altrimedia Edizioni svela 3 novità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torino 2026: Altrimedia Edizioni porta 360 libri al Salone del Libro? Domande chiave Come può la panificazione diventare una partitura musicale? Cosa nasconde la capsula del tempo sepolta dalle quattro amiche? Chi... Torino e provincia: itinerario tra vintage e tradizioni l’11-12 aprileTra sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, il capoluogo piemontese e i comuni limitrofi dell’area metropolitana si animeranno grazie a una serie di... Si parla di: Ci sarà anche la Basilicata alla fiera internazionale TuttoFood 2026 di Milano; Rapone guarda all’Europa: il Paese delle Fiabe stringe un’alleanza con Odense e Kassel. Basilicata protagonista al Salone del Libro di Torino con tre presentazioni di Altrimedia EdizioniAltrimedia Edizioni parteciperà al Salone del Libro di Torino con tre appuntamenti dedicati a narrativa e cultura lucana. trmtv.it