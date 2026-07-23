Il presidente del Coni ha annunciato che ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 parteciperanno circa 500 atleti italiani, la squadra più numerosa mai schierata in questa manifestazione. La delegazione comprende atleti di 27 discipline diverse, con tutte le federazioni coinvolte. L’ufficializzazione della squadra e la scelta del portabandiera sono previste per il 30 luglio.

Il presidente del Coni annuncia la delegazione più numerosa della manifestazione, presente in tutte le discipline con 27 Federazioni coinvolte. Il 30 luglio saranno ufficializzati squadra e portabandiera. L’Italia Team si prepara a essere protagonista ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La delegazione azzurra sarà composta da circa 500 atleti e rappresenterà la squadra più numerosa dell’intera manifestazione. Ad annunciarlo è stato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, che ha sottolineato il valore dell’appuntamento non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche per Taranto e per tutto il Mezzogiorno. Il presidente del Coni ha ricordato il prestigio della tradizione azzurra nella competizione riservata ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Buonfiglio: «Italia Team con circa 500 atleti»

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Giochi del Mediterraneo, Taranto entra nel conto alla rovescia. Ecco tutti gli impianti

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