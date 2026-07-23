Giochi del Mediterraneo Buonfiglio | Onoreremo al meglio impegno di tutta Taranto

Gli atleti italiani si stanno allenando intensamente in vista dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La manifestazione si svolgerà nella città pugliese, coinvolgendo diverse discipline sportive. La preparazione riguarda anche le strutture e l’organizzazione logistica, con l’obiettivo di garantire il corretto svolgimento della competizione. La competizione rappresenta un momento di grande attenzione per il territorio e per il movimento sportivo nazionale.

"L'Italia Team si sta preparando per onorare al meglio l'impegno dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, un appuntamento di grande importanza non soltanto sotto il profilo sportivo, ma anche per la città di Taranto e per tutto il Sud Italia. Lo faremo come da tradizione, consapevoli della storia e del prestigio dell'Italia in questa manifestazione dedicata ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, il cui medagliere per nazione vede gli azzurri al comando davanti alla Francia. E lo faremo in piena condivisione con le istituzioni governative, il comitato organizzatore e gli enti locali". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, in una nota in merito alla partecipazione italiana ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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