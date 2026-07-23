Un rappresentante italiano ha dichiarato che l’Italia si impegnerà a garantire qualità e impegno per i Giochi del Mediterraneo del 2026, che si svolgeranno a Taranto. La squadra nazionale si sta preparando per l’evento, che vedrà la partecipazione di atleti italiani. La notizia è stata diffusa in vista dell’appuntamento internazionale previsto tra due anni.

Italia Team in Preparazione per i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. ROMA (ITALPRESS) – L’Italia Team è in fermento per i Giochi del Mediterraneo, un evento che si terrà a Taranto nel 2026. Questa competizione non rappresenta solo una vetrina sportiva ma è anche un’importante opportunità per la città di Taranto e per il Sud Italia, visti i significativi impatti socio-economici che potrebbe generare. Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha sottolineato l’importanza di onorare il prestigio dell’Italia in questa manifestazione storica, evidenziando il leadership azzurra nel medagliere, con l’Italia attualmente in testa con oltre 1.600 medaglie conquistate nella storia delle edizioni passate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Giochi del Mediterraneo 2026: Buonfiglio promette impegno e qualità per Taranto.

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