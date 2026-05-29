Taranto 2026 | sorteggiati i gironi per i Giochi del Mediterraneo
Sono stati ufficialmente sorteggiati i gironi per i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. Le squadre italiane sono state inserite nei vari gruppi maschili e femminili, con le composizioni definitive ora note. Le organizzazioni hanno stabilito regole per garantire la parità tra i sessi durante le competizioni. La fase di qualificazione e le modalità di svolgimento sono state definite in base alle normative internazionali. Le gare si terranno nel territorio italiano nel 2026, con date e orari ancora da comunicare.
? Domande chiave Chi affronteranno le squadre italiane nei nuovi gironi maschili e femminili?. Come verrà garantita la parità tra i due generi durante le gare?. Quali sono i dettagli operativi che coinvolgeranno i volontari locali?. Come influirà il nuovo schema dei gironi sulla preparazione degli atleti?.? In Breve Cerimonia presso l'aula magna del Dipartimento Jonico dell'Università di Bari.. Carlo Molfetta e Iakovos Filippousis coordinano i dettagli operativi e internazionali.. Focus su parità di genere per i cinque sport di squadra coinvolti.. Preparazione avanzata coinvolge partner e volontari per accogliere le delegazioni straniere..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Taranto, Giochi 2026: sorteggiati i gironi degli sport di squadra
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