Taranto 2026 | sorteggiati i gironi per i Giochi del Mediterraneo

Notizia in breve

Sono stati ufficialmente sorteggiati i gironi per i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. Le squadre italiane sono state inserite nei vari gruppi maschili e femminili, con le composizioni definitive ora note. Le organizzazioni hanno stabilito regole per garantire la parità tra i sessi durante le competizioni. La fase di qualificazione e le modalità di svolgimento sono state definite in base alle normative internazionali. Le gare si terranno nel territorio italiano nel 2026, con date e orari ancora da comunicare.