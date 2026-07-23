L’Italia parteciperà ai Giochi del Mediterraneo 2026 con otto atleti di taekwondo, quattro uomini e quattro donne, che gareggeranno il 22 e 23 agosto al Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra. La squadra è guidata da Touiar e Baretta, e compete in otto categorie olimpiche. Sono assenti dall’elenco degli atleti Dell’Aquila e Alessio.

L’Italia gareggerà il 22 e 23 agosto al Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra con quattro uomini e quattro donne. Touiar e Baretta guidano una squadra che punta alle medaglie nelle otto categorie olimpiche. L’Italia ha definito la squadra di taekwondo per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Saranno otto gli atleti azzurri impegnati nelle altrettante categorie di peso olimpiche, con le gare in programma sabato 22 e domenica 23 agosto al Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra. La Nazionale padrona di casa dovrà fare a meno delle due principali stelle del movimento, Vito Dell’Aquila e Simone Alessio. Il gruppo selezionato resta comunque competitivo e si presenterà con l’obiettivo di conquistare diverse medaglie. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giochi del Mediterraneo 2026, otto azzurri nel taekwondo: assenti Dell’Aquila e Alessio

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