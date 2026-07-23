Ginnastica Roma lancia la sfida | candidatura per il Congresso mondiale del 2028

Roma ha presentato ufficialmente la candidatura per ospitare il 87º Congresso mondiale di ginnastica nel 2028. La Federazione Ginnastica d’Italia ha annunciato il sostegno alla proposta tramite un messaggio rivolto all'organizzazione internazionale.

Roma entra ufficialmente in corsa per ospitare l’87esimo World Gymnastics Congress, in programma nel 2028. La Federazione Ginnastica d’Italia ha rilanciato la candidatura della Capitale attraverso un messaggio del presidente Andrea Facci, rivolto all’intero movimento internazionale. L’obiettivo è riportare in Italia il massimo appuntamento politico e istituzionale della ginnastica mondiale, offrendo un’organizzazione moderna e adeguata a un evento di questa portata. Nel suo intervento, Facci ha sottolineato la volontà della FGI di investire competenze, risorse ed entusiasmo per garantire la migliore riuscita possibile del Congresso. La candidatura rappresenta anche il risultato del percorso di dialogo avviato dalla governance federale con altre Federazioni nazionali. 🔗 Leggi su Sportface.it

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