Asap Rocky ha annunciato la sua candidatura a sindaco di New York, dichiarando anche di voler sfidare il sindaco attuale, Zohran Mamdani. La notizia è stata comunicata attraverso i social media, dove il rapper ha confermato la sua volontà di entrare in corsa per la poltrona più alta della città. Non sono stati forniti dettagli su programmi o tempistiche, ma la candidatura ha già attirato attenzione tra gli elettori e i media locali.

Asap Rocky ha espresso l’intenzione di candidarsi a sindaco di New York ed ha affermato inoltre la volontà a sfidare il sindaco Zohran Mamdani, non in campo politico. Cosa unisce Mamdani ad Asap Rocky? Nel passato del neo-eletto primo cittadino della Grande Mela c’è la musica nello specifico il rap: “Il sindaco Mamdani sa bene che perderebbe una battaglia rap contro Lord Flacko”, ha dichiarato nella giornata di ieri, 3 giugno il vice addetto stampa Jeremy M. Edwards in una dichiarazione rilasciata a Billboard. Al tempo stesso, Mamdani spera di poter collaborare in futuro con il rapper per contribuire a rendere New York City un luogo migliore e più accessibile per i residenti della Grande Mela. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Asap Rocky rilancia la sua candidatura sindaco di New York (e lancia una sfida a Mamdani)

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A$AP ROCKY è finalmente tornato... uncle status o sempre generazionale - DBD Reaction (Ita)

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