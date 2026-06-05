Capitale del Libro 2028 Perugia progetta la candidatura | Il futuro migliore è quello che costruiamo insieme
Il primo incontro pubblico per la candidatura di Perugia a Capitale italiana del Libro 2028 si è svolto il 3 giugno nel salone di Apollo di Palazzo della Penna. La riunione ha coinvolto rappresentanti e cittadini nella discussione sul progetto, con l’obiettivo di sviluppare una proposta condivisa per il riconoscimento.
Si è tenuto mercoledì 3 giugno, nel salone di Apollo di Palazzo della Penna, il primo incontro pubblico di progettazione condivisa per la nuova candidatura di Perugia a Capitale italiana del Libro 2028.L’appuntamento, organizzato dall’Unità operativa Cultura e biblioteche del Comune per costruire. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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