Dal 25 al 26 luglio, il Pala Meda ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica, maschile e femminile. L’evento, organizzato dalla Ginnastica Meda, rappresenta l’ultimo banco di prova prima degli Europei di Zagabria. La competizione si svolgerà con il coinvolgimento di atleti di livello nazionale e si svolgerà sotto la supervisione delle autorità locali. La manifestazione si svolge in un contesto di preparazione per le competizioni internazionali.

La ginnastica artistica italiana si prepara a uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Da venerdì 25 a domenica 26 luglio il Pala Meda ospiterà i Campionati Italiani Assoluti maschili e femminili, organizzati dalla Ginnastica Meda con il supporto delle istituzioni locali. La rassegna tricolore rappresenterà un passaggio fondamentale in vista degli Europei senior e junior di Zagabria, in programma da agosto: dal 13 al 16 per il settore femminile e dal 19 al 23 per quello maschile. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Volare TV, canale della Federginnastica disponibile su Sportface TV. Nel concorso femminile Giulia Perotti proverà a confermare il titolo conquistato nel 2025, quando precedette Alice D’Amato ed Emma Fioravanti. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Ginnastica artistica, a Meda gli Assoluti 2026: ultimo banco di prova verso gli Europei di Zagabria

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ASSOLUTI GINNASTICA ARTISTICA 2026 - MEDA (MB) 24 - 26 LUGLIO

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