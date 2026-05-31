In Slovenia, durante una tappa della World Challenge Cup di ginnastica artistica, tre ginnaste italiane hanno vinto le loro rispettive specialità. Casali, Speranza e Villa sono salite sul podio, portando a casa tre vittorie per l’Italia. La competizione si è svolta a Koper, attirando atleti da diversi paesi. La squadra italiana ha ottenuto risultati positivi in questa fase del circuito internazionale.

L’Italia ha ben figurato nella tappa della World Challenge Cup di ginnastica artistica (il secondo circuito internazionale itinerante per importanza dopo la Coppa del Mondo), andata in scena a Koper (Slovenia). Lorenzo Casali ha vinto al corpo libero con il punteggio di 13.500 (5.6 il D Score), precedendo il tedesco Timo Eder (13.266) e il taiwanese Lee Yu-Chen (13.000), meritandosi un successo di rilievo lungo il cammino che condurrà agli Europei di agosto. Simone Speranza ha trionfato al volteggio con la media di 13.966, precedendo due rivali di rilievo come lo svizzero Luca Murabito (13.783) e il padrone di casa Beno Kunst (13.183). Il 19enne siciliano, già argento iridato juniores agli anelli, è salito sul secondo gradino del podio proprio al castello con il riscontro di 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, l’Italia cala il tris: Casali, Speranza e Villa vincono in World Challenge Cup!

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