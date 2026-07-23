Giffoni Massimo Callegari ai ragazzi | La curiosità è il motore del giornalismo

Massimo Callegari ha tenuto una lezione ai giovani a Giffoni, parlando del lavoro del telecronista. Ha spiegato come si prepara prima di una diretta e come gestisce le emozioni durante la trasmissione. Ha anche sottolineato che la curiosità è fondamentale nel giornalismo, aiutando a scoprire dettagli e a raccontare meglio gli eventi. La lezione ha coinvolto i ragazzi, interessati alle dinamiche del mestiere.

La lezione di Massimo Callegari al Giffoni sul lavoro del telecronista, dalla preparazione alla gestione delle emozioni. L'universo della comunicazione sportiva non è soltanto un esercizio di dizione o un susseguirsi di statistiche snocciolate davanti a un monitor, ma un’architettura complessa dove la preparazione tecnica si fonde inevitabilmente con la gestione emotiva. Massimo Callegari, una delle voci più autorevoli del. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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