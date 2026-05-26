L' Aida di Verdi al Teatro Massimo | sul podio Daniele Callegari protagonista il soprano Maria José Siri
La magnificenza dell’antico Egitto, il fasto delle scene monumentali e la travolgente passione di una delle storie d’amore più celebri della storia della musica: Aida, il grande capolavoro di Giuseppe Verdi, torna al Teatro Massimo di Palermo, con un nuovo allestimento internazionale, un doppio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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La prima dell'Aida al Teatro Massimo, trionfo di applausi per il capolavoro di Verdi firmato da PontiggiaIeri sera al Teatro Massimo di Palermo si è tenuta la prima dell’Aida di Giuseppe Verdi, con la regia di Pontiggia.
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Temi più discussi: L'Aida di Verdi al Teatro Massimo: sul podio Daniele Callegari, protagonista il soprano Maria José Siri; Il fascino monumentale di Aida torna al Teatro Massimo di Palermo; L'Aida cantata all'Auditorium di Roma dai bambini della scuola Salzano di Latina; Aida torna al Teatro Massimo di Palermo: Maria José Siri protagonista del kolossal verdiano.
Qualche giorno fa il Teatro Fusco si è riempito di piccoli egizi. Centinaia di bambini provenienti da scuole di tutta la Puglia hanno portato in scena l'Aida di Giuseppe Verdi, l'evento conclusivo di un anno intero di formazione all'opera lirica nell'ambito del proget facebook
Nel @TgrRai Sicilia delle 14: L'Aida da stasera al Teatro Massimo di Palermo con la regia di Mario Pontiggia. Due i cast in scena per il capolavoro di Giuseppe Verdi. Coproduzione internazionale con Croazia e Ungheria Seguiteci anche sul web --> tinyurl.co x.com
Come valuteresti i ruoli tenorili di Verdi in termini di difficoltà? reddit
Trionfo per Aida al Teatro Massimo di Palermo: tra grandiosità scenica e intensità emotiva conquista il pubblicoDebutto accolto da lunghi applausi al Teatro Massimo per il nuovo allestimento di Aida di Giuseppe Verdi, una produzione che ha saputo fondere la ... laprimapagina.it
Aida di Verdi al Teatro Massimo di PalermoAl Teatro Massimo di Palermo Aida di Giuseppe Verdi. Sul podio Daniele Callegari. La regia è di Mario Pontiggia. bitculturali.it