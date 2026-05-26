L' Aida di Verdi al Teatro Massimo | sul podio Daniele Callegari protagonista il soprano Maria José Siri

Da palermotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La magnificenza dell’antico Egitto, il fasto delle scene monumentali e la travolgente passione di una delle storie d’amore più celebri della storia della musica: Aida, il grande capolavoro di Giuseppe Verdi, torna al Teatro Massimo di Palermo, con un nuovo allestimento internazionale, un doppio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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aida di verdi l aida di verdiAida di Verdi al Teatro Massimo di PalermoAl Teatro Massimo di Palermo Aida di Giuseppe Verdi. Sul podio Daniele Callegari. La regia è di Mario Pontiggia. bitculturali.it

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