Callegari | Mondiali tutte le curiosità sui quarti cammino complicato per Francia e Inghilterra

Nel corso dei quarti di finale dei Mondiali, si evidenzia la possibile insidia rappresentata dalla Svizzera, che potrebbe creare problemi all'Argentina, attualmente in difficoltà. La Francia e l'Inghilterra affrontano un cammino complesso, secondo l’analisi di Massimo Callegari, che ha esaminato il tabellone del torneo. La partita tra le nazionali si svolgerà nei prossimi giorni, con le sfide che promettono di essere combattute.

Massimo Callegari analizza il tabellone dei quarti di finale del mondiale: occhio alla sorpresa Svizzera che può mettere in difficoltà i campioni del mondo dell'Argentina che fin qui hanno faticato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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