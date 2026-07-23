Durante il Giffoni Film Festival, Fabio Vitale di Sky TG24 ha detto ai giovani di non temere gli errori. Ha condiviso la sua esperienza nel giornalismo sottolineando che commettere sbagli fa parte del percorso di crescita professionale. Vitale ha invitato i partecipanti a non avere paura di sbagliare, considerando gli errori come un’opportunità di apprendimento. La sua testimonianza si è concentrata sull’importanza di affrontare le difficoltà senza paura di fallire.

Al Giffoni Film Festival Fabio Vitale racconta la sua esperienza nel giornalismo e il valore dell’errore nella crescita professionale. Nell'effervescenza creativa che da sempre caratterizza il contesto di Giffoni, l'incontro con Fabio Vitale, direttore di Sky TG24 ha offerto uno spaccato prezioso sul futuro del giornalismo e sulla percezione della realtà da parte dei più giovani. Lontano dai formalismi della cronaca. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Giffoni, Fabio Vitale di Sky TG24 ai giovani: “Non abbiate paura di sbagliare”

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Giffoni 2026 Fabio Vitale

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