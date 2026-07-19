Durante la 56ª edizione del Giffoni Film Festival, Fabio Mancini, noto super modello, ha attirato l’attenzione dei giovani presenti. Originario della Puglia, con radici a Castellaneta, Mancini è riconosciuto come uno dei volti più noti della moda maschile internazionale. La sua presenza al festival ha suscitato interesse tra il pubblico giovanile, che ha mostrato entusiasmo per la sua figura pubblica. Mancini è anche noto per il suo impegno sociale e per aver portato avanti le radici pugliesi nel suo percorso di successo.

Giffoni. Fabio Mancini non è solo uno dei volti più iconici della moda maschile internazionale, ma un esempio vivente di come il successo possa trasformarsi in uno strumento di impatto sociale concreto e profondo: porta nel mondo la Puglia di cui è originario con il papà di Castellaneta (TA). Per oltre due decenni, il suo nome è indissolubilmente legato alla Maison Armani, per la quale ha sfilato e posato diventando uno dei volti simbolo del prestigio e dell’eleganza italiana nel mondo: la sua presenza costante sulle passerelle più prestigiose e nelle campagne pubblicitarie globali lo ha consacrato come un’icona del fashion system contemporaneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il super modello gentile Fabio Mancini cattura i giovani della 56ª edizione del Giffoni Film Festival

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LA RIVOLUZIONE GENTILE DEL SUPERMODELLO FABIO MANCINI MASSAFRA 6 2 2026

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