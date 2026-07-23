Al Giffoni Film Festival è stata presentata in anteprima “Pro-Memoria”, un cortometraggio realizzato dall’UNICEF che tratta il diritto al gioco. Il film vede protagoniste le attrici Ludovica Nasti e Valeria Altobelli. La sceneggiatura e la recitazione sono state curate dagli allievi di un istituto scolastico. La proiezione ha avuto luogo durante l’evento dedicato al cinema per ragazzi.

Al Giffoni Film Festival l’anteprima di “Pro-Memoria”, il cortometraggio UNICEF sul diritto al gioco con Ludovica Nasti e Valeria Altobelli.. Scritto e interpretato dagli allievi dell’I.C. D. Cimarosa – IV Circolo – di Aversa, con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo, il cortometraggio sarà presentato nella sezione Impact! del Festival in un doppio appuntamento oggi 237 alle ore 16 (Sala Verde) e alle ore 19 (Sala Blu). 23 luglio 2026 – Oggi, al Giffoni Film Festival, nella sezione Impact!, l’UNICEF Italia presenta in anteprima il cortometraggio “Pro-Memoria” scritto e interpretato dagli allievi dell’Istituto Comprensivo D. Cimarosa – IV Circolo – di Aversa, con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo e la partecipazione dell’attrice e testimonial UNICEF Ludovica Nasti e l’artista e docente Valeria Altobelli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giffoni 56, UNICEF presenta il corto “Pro-Memoria” con Nasti e Altobelli

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