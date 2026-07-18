Giffoni Conou presenta il corto animato ' Olly e Regen' per raccontare ai giovani l' economia circolare
Roma, 18 lug. (Adnkronos) - Conou, il Consorzio Nazionale Oli Minerali Usati, partecipa come partner al Giffoni Film Festival 2026, in programma dal 17 al 25 luglio, confermando l'impegno nella sensibilizzazione delle nuove generazioni su Ambiente, Sostenibilità ed Economia Circolare. In occasione del Festival Conou presenta il cortometraggio animato “Olly e Regen – Il viaggio di una goccia', un progetto educativo realizzato da Pagina 3 International, agenzia di comunicazione di Roma. Il corto racconta le avventure di una goccia di olio lubrificante usato e il suo ritorno a nuova vita attraverso il processo di rigenerazione. Il progetto... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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