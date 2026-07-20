Alessandro Parrello presenta in anteprima mondiale al Giffoni Film Festival il suo film “Alby l’ultimo ulivo”. Il film è un fantasy con protagonisti Francesco Pannofino e una storia che si focalizza su temi ecologici. La pellicola è inserita nella sezione concorsi del festival.

Anteprima mondiale al Giffoni Film Festival per il fantasy di Alessandro Parrello con Francesco Pannofino protagonista di una fiaba ecologica.. Il regista Alessandro Parrello sarà in concorso alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival con Alby l’ultimo ulivo, cortometraggio fantasy selezionato nella sezione ufficiale Elements +6, che sarà presentato in anteprima mondiale il 24 luglio alla presenza del regista e del cast. Protagonista del film è Francesco Pannofino, trasformato in un sorprendente ulivo secolare parlante grazie a un articolato lavoro di motion capture facciale, animazione 3D ed effetti visivi. Nel cast anche Nina Torresi, lo stesso Alessandro Parrello e i giovanissimi Elisa Quaranta e Lewis De Pascalis. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giffoni 56, Alessandro Parrello in concorso con “Alby l’ultimo ulivo”

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