Palermo torna a brindare con Beer Bubbles | al Politeama litri di birra artigianale show cooking e musica live

Notizia in breve

A Palermo, al Politeama, si è svolto l’evento Beer Bubbles con 24 birrifici, oltre 200 birre artigianali in degustazione e dieci punti food. Sono stati presenti anche aziende agroalimentari e distillati, con spettacoli di show cooking, talk e musica dal vivo. L’evento ha coinvolto numerosi visitatori, che hanno potuto assaggiare varie birre e partecipare alle attività proposte.