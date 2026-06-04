Palermo torna a brindare con Beer Bubbles | al Politeama litri di birra artigianale show cooking e musica live

Da palermotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palermo, al Politeama, si è svolto l’evento Beer Bubbles con 24 birrifici, oltre 200 birre artigianali in degustazione e dieci punti food. Sono stati presenti anche aziende agroalimentari e distillati, con spettacoli di show cooking, talk e musica dal vivo. L’evento ha coinvolto numerosi visitatori, che hanno potuto assaggiare varie birre e partecipare alle attività proposte.

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Ventiquattro birrifici, oltre duecento birre in degustazione, dieci punti food, aziende agroalimentari, distillati, show cooking, talk e musica. Palermo torna a brindare con Beer Bubbles, il festival che da dieci anni porta nel cuore della città la cultura del bere artigianale, trasformandola in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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