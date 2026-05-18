Il 24 giugno 2026, alle ore 21, la piazza Carlo di Borbone della Reggia di Caserta ospiterà un concerto di Gianni Fiorellino. L’evento è organizzato da Leone Produzioni, con Melania D’Agostino come referente. La serata prevede l’esibizione dell’artista in un contesto all’aperto, all’interno del complesso storico della Reggia. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul programma o sui biglietti.

Mercoledì 24 giugno 2026, alle 21.00 la piazza Carlo di Borbone della Reggia di Caserta, ospiterà il concerto di Gianni Fiorellino organizzato da Leone Produzioni di Melania D’Agostino. La serata sarà condotta da Maria Grazia Cucinotta. Ospiti confermati: Federico Zampaglione dei Tiromancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Colella. Si ringrazia il Comune di Caserta e Massimo Vecchione, organizzatore degli eventi alla Reggia di Caserta. Kiss Kiss Italia è la radio partner dell’evento. Il versante sonoro sarà affidato a una formazione d’eccellenza composta da Mariano Barba alla batteria, Pasquale De Angelis al basso e dalle chitarre di Davide Carusone e Valentino Francavilla. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gianni Fiorellino alla Reggia di Caserta, il concerto il 24 giugno

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Gianni Fiorellino - Live Silent Concert

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