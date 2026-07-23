Giallo a Ibiza | trovato in acqua il cadavere di un cameriere italiano

Un uomo italiano di 33 anni, impiegato come cameriere, è stato trovato morto in acqua a Ibiza. La Farnesina ha confermato l’accaduto e il consolato generale di Barcellona, competente per l’isola, sta seguendo le indagini. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso.

Ibiza, 23 luglio 2026 – Un cittadino italiano di 33 anni è stato trovato morto a Ibiza, dove lavorava come cameriere. Lo conferma la Farnesina. Il consolato generale d’Italia a Barcellona, competente per Ibiza, sta seguendo il caso. Il consolato è in contatto con la famiglia e con le autorità locali che stanno svolgendo indagini sulle cause del decesso. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato in acqua nel porto, ha reso noto l’Unità Specializzata per i Crimini Violenti della Polizia Nazionale di Ibiza, che sta indagando sul ritrovamento del cadavere, avvenuto intorno alle 4.30 di lunedì mattina nelle acque vicino a un molo nella zona di Marina Botafoc, spiega El Periodico di Ibiza ipotizzando l’annegamento, ma precisando che non saranno disponibili ulteriori informazioni fino alla pubblicazione dei risultati dell’autopsia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Dj pugliese muore a Ibiza il giorno del suo compleanno: il corpo trovato in acqua. È mistero

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