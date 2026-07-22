giallo a ibiza trovato morto un cameriere italiano

Un cameriere italiano di 33 anni è stato trovato morto sull'isola di Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. Il corpo è stato rinvenuto non lontano dal ristorante dove lavorava. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del giorno, senza ulteriori informazioni sui possibili motivi o circostanze. La polizia sta indagando sul caso.

Giallo a Ibiza. Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe stata già eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti., Originario di Lucera (Foggia) ma ormai da tempo residente a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), il corpo di Francesco è stato rinvenuto nelle acque del porto di Ibiza. A confermarlo ad Ansa è suo fratello, Antonio Forzieri, 38 anni, che proprio in queste ore si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Dj pugliese muore a Ibiza il giorno del suo compleanno: il corpo trovato in acqua. È mistero

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