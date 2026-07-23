Gewiss crescita record nel 2025 | fatturato oltre gli 820 milioni di euro

Gewiss ha chiuso il 2025 con un fatturato superiore agli 820 milioni di euro, segnando una crescita record. La società conferma la solidità del percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni e la strategia industriale volta a raggiungere un valore d’impresa di 2 miliardi di euro entro il 2028.

Gewiss chiude il 2025 con risultati in forte crescita, confermando la solidità del percorso di sviluppo avviato negli ultimi anni e la validità della strategia industriale che punta ad un Enterprise Value di 2 miliardi di euro, entro il 2028. Nonostante un contesto macroeconomico e geopolitico caratterizzato da elevata complessità, volatilità delle commodity, pressione competitiva, rallentamento dei volumi in alcuni mercati e tensioni sui prezzi, il Gruppo ha registrato oltre 820 milioni di euro di fatturato lordo, in crescita del 33% rispetto all’esercizio precedente, e un EBITDA record pari a 136 milioni di euro, in aumento del 24% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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