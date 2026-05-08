Eur spa approvato il bilancio 2025 | risultati positivi e in linea con le aspettative miglior esercizio gestionale per ricavi degli ultimi dieci anni fatturato in crescita a 44,4 milioni di euro

L'Assemblea degli Azionisti di EUR S.p.A. si è svolta oggi presso la sede di via Ciro il Grande, con la partecipazione del presidente. Durante l'incontro, è stato approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. L'azienda ha registrato risultati positivi, con un fatturato di 44,4 milioni di euro e il miglior esercizio gestionale degli ultimi dieci anni. La compagine azionaria è composta per il 90% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per il 10% da Roma Capitale.

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L'Assemblea degli Azionisti di EUR S.p.A. (90% Ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale), riunita oggi nella sede di via Ciro il Grande sotto la presidenza di Enrico Gasbarra, ha deliberato all'unanimità l'approvazione del bilancio d'esercizio di Eur SpA al 31 dicembre 2025. La Società chiude l'esercizio 2025 con un utile di 7,7 milioni di euro, dopo aver rilevato un effetto fiscale negativo di -1,5 milioni di euro, contro un risultato di 7,2 milioni di euro dell'esercizio 2024, e un risultato di 15,3 milioni di euro dell'esercizio 2023, che beneficiava di un effetto fiscale positivo di 5,4 milioni di euro. Il risultato economico al 31 dicembre 2025 evidenzia una performance positiva confermando quindi il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario garantito da una solida gestione operativa.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Eur spa, approvato il bilancio 2025: risultati positivi e in linea con le aspettative. miglior esercizio gestionale per ricavi degli ultimi dieci anni. fatturato in crescita a 44,4 milioni di euro Notizie correlate Sac, approvato il bilancio del 2025: ricavi per 30 milioni di euro +7%L'assemblea dei soci della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha approvato il progetto di bilancio del 2025 che si è... Tutor, approvato il bilancio 2025: «Trend di crescita costante negli ultimi anni»Cresce, si rafforza e amplia il proprio impatto sul territorio: il 2025 segna un nuovo traguardo per l’ente di formazione Tutor, che chiude l’anno... Panoramica sull’argomento Si parla di: Il Laghetto dell’Eur diventerà balneabile entro il 2027. EUR SPA, APPROVATO IL BILANCIO 2025: RISULTATI POSITIVI E IN LINEA CON LE ASPETTATIVE. MIGLIOR ESERCIZIO GESTIONALE PER RICAVI DEGLI ULTIMI DIECI ANNI. FATTURATO IN ...L'Assemblea degli Azionisti di EUR S.p.A. (90% Ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale), riunita oggi nella sede di via Ciro il Grande ... affaritaliani.it Eur, il laghetto cambia volto: acqua balneabile e gare internazionali entro il 2027Un’icona della Roma moderna si prepara a una trasformazione senza precedenti. Il Laghetto dell’Eur, da sempre scenario di passeggiate e pedalò, diventerà ... romadailynews.it