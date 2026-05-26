Synergie Italia 855 milioni di euro di fatturato nel 2025
Synergie Italia ha registrato un fatturato di 855 milioni di euro previsto per il 2025. La società, attiva nel settore della ricerca e selezione del personale, opera con un network internazionale. I dati indicano una crescita rispetto agli anni precedenti, senza specificare le cifre esatte. La società si concentra sull’incontro tra aziende e professionisti, offrendo servizi di consulenza e recruiting. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle strategie o sui mercati specifici coinvolti.
Synergie Italia, network internazionale specializzato nell’incontro tra aziende e professionisti, presente con oltre 180 filiali su tutto il territorio nazionale e 6mila aziende clienti, ha chiuso il 2025 con un fatturato che si attesta a 855 milioni di euro, in aumento del 3,5% rispetto al 2024, e con un utile netto pari a 35 milioni di euro. Tali risultati, maturati in un contesto macroeconomico e di mercato caratterizzato da una crescita contenuta del PIL nazionale (+0,5%), da una lieve contrazione dei volumi medi annui nel settore della somministrazione (-0,8%) e da un persistente incremento dei costi operativi, riflettono scelte industriali mirate che mettono al centro della strategia una costante attenzione alla qualità del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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