Synergie Italia ha registrato un fatturato di 855 milioni di euro previsto per il 2025. La società, attiva nel settore della ricerca e selezione del personale, opera con un network internazionale. I dati indicano una crescita rispetto agli anni precedenti, senza specificare le cifre esatte. La società si concentra sull’incontro tra aziende e professionisti, offrendo servizi di consulenza e recruiting. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle strategie o sui mercati specifici coinvolti.

Synergie Italia, network internazionale specializzato nell’incontro tra aziende e professionisti, presente con oltre 180 filiali su tutto il territorio nazionale e 6mila aziende clienti, ha chiuso il 2025 con un fatturato che si attesta a 855 milioni di euro, in aumento del 3,5% rispetto al 2024, e con un utile netto pari a 35 milioni di euro. Tali risultati, maturati in un contesto macroeconomico e di mercato caratterizzato da una crescita contenuta del PIL nazionale (+0,5%), da una lieve contrazione dei volumi medi annui nel settore della somministrazione (-0,8%) e da un persistente incremento dei costi operativi, riflettono scelte industriali mirate che mettono al centro della strategia una costante attenzione alla qualità del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Synergie Italia 855 milioni di euro di fatturato nel 2025

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