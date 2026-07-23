Il fatturato di Gewiss ha raggiunto i 820 milioni di euro, segnando un nuovo massimo storico. L'azienda ha continuato a investire nelle risorse umane e nelle competenze, secondo quanto dichiarato dal presidente. I numeri di bilancio evidenziano una performance positiva, senza precedenti, che riflette una strategia di crescita stabile e duratura.

Che sia una strategia di crescita costante e sostenibile lo dimostrano i numeri di bilancio, mai così buoni. Gewiss li ha resi noti con una dichiarazione del patron, Fabio Bosatelli, che riassume la filosofia aziendale. «In questi anni abbiamo continuato a investire nelle persone, nelle competenze, nella capacità industriale, nell’innovazione e nell’apertura ai mercati internazionali, mantenendo saldi i principi di integrità, eccellenza e sostenibilità. Abbiamo rafforzato il gruppo attraverso acquisizioni che ne hanno ampliato il perimetro, ma anche integrando tecnologie, professionalità e realtà imprenditoriali complementari». Il gruppo ha registrato oltre 820 milioni di euro di fatturato lordo, in crescita del 33% rispetto all’esercizio precedente, un Ebitda record pari a 136 milioni di euro, + 24% sul 2024. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Gewiss cresce ancora, il fatturato a quota 820 milioni. Bosatelli: «Abbiamo continuato a investire nelle persone e nelle competenze»

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