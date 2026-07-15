In occasione della Giornata mondiale delle competenze giovanili, Enel ha annunciato un impegno continuo a investire nello sviluppo delle competenze dei giovani. L'azienda punta a favorire la transizione energetica attraverso programmi di formazione e iniziative dedicate. In un settore in rapida evoluzione come quello energetico, si concentra sulla crescita delle nuove generazioni per sostenere innovazione e sostenibilità, con un’attenzione particolare alla digitalizzazione e alle tecnologie emergenti.

In un contesto segnato dalla trasformazione digitale, dall'innovazione tecnologica e dalla transizione energetica, investire nella crescita delle nuove generazioni significa costruire il futuro. È questo il messaggio della Giornata mondiale delle competenze giovanili, che ricorre il 15 luglio e richiama l'attenzione sul ruolo strategico della formazione nello sviluppo economico e sociale. La giornata è istituita dalle Nazioni Unite nel 2014 e dedicata quest'anno al tema "Skills for a Shared Future", che pone al centro la necessità di sviluppare competenze tecniche, professionali e digitali per accompagnare i giovani verso un mercato del lavoro in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giornata mondiale delle competenze giovanili: Enel continua a investire nelle persone per costruire la transizione energetica

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