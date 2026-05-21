Geni killer e cicatrici sul cuore cause nascoste di morte improvvisa | gli studi che ribaltano la diagnosi

Recenti studi hanno rivelato che geni associati a malattie cardiache e cicatrici sul cuore rappresentano cause sconosciute di morte improvvisa, colpendo anche giovani e atleti considerati in buona salute. Questi fattori spesso non sono individuati durante le visite mediche di routine e possono restare nascosti fino al momento fatale. La ricerca si concentra sull’identificazione di queste cause genetiche e strutturali, che finiscono per causare decessi improvvisi senza preavviso apparente.

(Adnkronos) – Geni killer e cicatrici sul cuore tra le cause nascoste della morte improvvisa anche di giovani e sportivi apparentemente sani. E' quanto emerge da tre studi internazionali coordinati dalla Società Italiana di Cardiologia (Sic), pubblicati su JAMA Cardiology, European Heart Journal e JACC: Heart Failure. Secondo quanto si legge, "alcune mutazioni genetiche e la presenza di cicatrici nel tessuto muscolare cardiaco, rilevabili solo tramite risonanza magnetica cardiaca, possono essere cause nascoste di arresti cardiaci improvvisi e finora inspiegati, anche in individui giovani e sportivi apparentemente sani e con esami di routine come l'ecocardiogramma spesso completamente nella norma". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ENG SUB | Stellar Transformations Season 1 | Yuewen Animation

Sullo stesso argomento

Morti improvvise: dietro ci sarebbero geni killer e cicatrici sul cuore, lo studioAlcune mutazioni genetiche e la presenza di cicatrici nel tessuto muscolare cardiaco, rilevabili solo con la risonanza magnetica cardiaca, possono...

Arresto cardiaco fatale negli under 50, in uno studio la caccia ai geni della morte improvvisa(Adnkronos) – Prevenire nuove morti improvvise nelle famiglie degli under 50 uccisi da un arresto cardiaco extraospedaliero, individuandone le cause...

Geni killer e cicatrici sul cuore cause nascoste di morte improvvisa: gli studi che ribaltano la diagnosiGeni killer e cicatrici sul cuore tra le cause nascoste della morte improvvisa anche di giovani e sportivi apparentemente sani. E' quanto emerge da tre studi internazionali coordinati dalla Società It ... tuobenessere.it

Morte improvvisa: scoperti i geni killer e le cicatrici invisibili che colpiscono anche i cuori saniAlcuni difetti del DNA e fibrosi poco visibili al tessuto cardiaco possono causare arresti cardiaci improvvisi anche in persone che sembrano sane (come fu per Eriksen). Nuovi metodi per prevedere il p ... corriere.it