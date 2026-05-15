Per Schillaci operazione d’urgenza il ministro della Salute annulla gli impegni | la rivelazione a un convegno
Il ministro della Salute ha annunciato di essere stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente che richiede un’operazione nel fine settimana. Per motivi di salute, ha deciso di annullare gli impegni programmati e di dedicarsi al recupero. La notizia è stata comunicata durante un convegno, dove è stato rivelato che l’intervento non poteva essere rimandato. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle condizioni di salute o sulla natura dell’intervento.
Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sarà operato nel fine settimana per un intervento chirurgico non rinviabile. A rivelarlo è stato lo stesso ministro, raggiunto al telefono dal direttore dell’ Adnkronos, Davide Desario, durante l’inaugurazione di Capri Talks, la kermesse di due giorni dedicata a politica, sociale e lavoro organizzata da Spin Factor sull’isola campana. Cosa ha detto Schillaci sulle sue condizioni di salute. Collegandosi a distanza con la platea caprese, Schillaci ha voluto minimizzare le preoccupazioni sul proprio stato di salute, spiegando il motivo della mancata partecipazione in presenza. «Avrei voluto essere lì con voi, e quindi ci tenevo comunque a intervenire», ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: «Risolverò in pochi giorni». 🔗 Leggi su Open.online
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