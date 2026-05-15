Per Schillaci operazione d’urgenza il ministro della Salute annulla gli impegni | la rivelazione a un convegno

Il ministro della Salute ha annunciato di essere stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente che richiede un’operazione nel fine settimana. Per motivi di salute, ha deciso di annullare gli impegni programmati e di dedicarsi al recupero. La notizia è stata comunicata durante un convegno, dove è stato rivelato che l’intervento non poteva essere rimandato. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle condizioni di salute o sulla natura dell’intervento.

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