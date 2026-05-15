Per Schillaci operazione d’urgenza il ministro della Salute annulla gli impegni | la rivelazione a un convegno

Da open.online 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Salute ha annunciato di essere stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente che richiede un’operazione nel fine settimana. Per motivi di salute, ha deciso di annullare gli impegni programmati e di dedicarsi al recupero. La notizia è stata comunicata durante un convegno, dove è stato rivelato che l’intervento non poteva essere rimandato. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle condizioni di salute o sulla natura dell’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sarà operato nel fine settimana per un intervento chirurgico non rinviabile. A rivelarlo è stato lo stesso ministro, raggiunto al telefono dal direttore dell’ Adnkronos, Davide Desario, durante l’inaugurazione di Capri Talks, la kermesse di due giorni dedicata a politica, sociale e lavoro organizzata da Spin Factor sull’isola campana. Cosa ha detto Schillaci sulle sue condizioni di salute. Collegandosi a distanza con la platea caprese, Schillaci ha voluto minimizzare le preoccupazioni sul proprio stato di salute, spiegando il motivo della mancata partecipazione in presenza. «Avrei voluto essere lì con voi, e quindi ci tenevo comunque a intervenire», ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: «Risolverò in pochi giorni». 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Intervento chirurgico d’urgenza nel weekend per il ministro della Salute Schillaci: “Risolverò in pochi giorni”(Adnkronos) – Il ministro della Salute Orazio Schillaci si sottoporrà nel weekend a un intervento chirurgico d’urgenza.

Ministro della Salute Orazio Schillaci operato d’urgenza, l’intervento nel weekend, lui: “Risolverò in pochi giorni”chillaci ha voluto rassicurare sulle proprie condizioni di salute, spiegando che l’operazione consentirà di risolvere rapidamente il problema.

per schillaci per schillaci operazione dIntervento chirurgico d'urgenza per il ministro della Salute nel weekend. Schillaci: Qualità degli operatori elevata, ma Servizio sanitario nazionale va ammodernatoL'intervista a Capri Talks: 'L'aspetto più positivo è la qualità delle persone che lavorano e di tutti gli operatori sanitari che ogni ogni giorno danno il loro contributo per curare le persone, per i ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web