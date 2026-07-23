Un uomo di circa 55 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nelle acque di Multedo, a Genova. Alcuni bagnanti hanno notato il corpo in mare e si sono mossi per portarlo a riva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata poi trasferita alle autorità competenti per gli accertamenti. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

Un uomo di circa 55 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nelle acque della spiaggia di Multedo, a Genova. A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno notato il corpo riverso in mare e si sono subito attivati per riportarlo a riva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento e, tra le ipotesi al vaglio, non viene escluso un possibile malore. I soccorritori sono arrivati con l’automedica e i volontari della Croce Verde Pegliese, che hanno preso in carico l’uomo subito dopo il recupero dalla spiaggia. Nonostante le manovre di rianimazione eseguite dal personale sanitario, per il 55enne non c’è stato nulla da fare e il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Genova, uomo trovato morto in mare a Multedo: il corpo riportato a riva dai bagnanti

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