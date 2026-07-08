Un uomo è stato trovato morto nel pomeriggio in un solarium di Siracusa da alcuni passanti. Sul luogo sono intervenuti un’ambulanza, i vigili del fuoco e le forze di polizia. Non sono state fornite al momento ulteriori informazioni sulle circostanze del decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato nel pomeriggio in uno dei solarium in città, a Siracusa, da alcuni passanti. Sul posto un’ambulanza, vigili del fuoco e poliziotti. Non è chiara la causa del decesso. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Giallo a Siracusa, uomo trovato morto in un solarium: il corpo scoperto dai passanti

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