Un uomo di 86 anni è stato trovato senza vita dai bagnanti mentre si trovava in mare a Torre Squillace, Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accusato un malore mentre nuotava. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata rimossa e sono in corso accertamenti.

Un uomo è morto mentre stava facendo il bagno nelle acque di Torre Squillace, marina di Nardò, nel Salento. Si è trattato con ogni probabilità di un decesso seguito a un malore, avvertito mentre era in acqua. La vittima è Salvatore Perrone, 86 anni di Leverano. A dare l'allarme del corpo che galleggiava in acqua sono stati alcuni bagnanti, ma quando sono stati prestati i soccorsi ormai non c'era più nulla da fare: il corpo di Perrone era ormai privo di vita. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Nardò, malore mentre fa il bagno in mare: 86enne trovato morto dai bagnanti

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