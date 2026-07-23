genova militante di futuro nazionale cancella il nome di carlo giuliani dalla targa di piazza alimonda

Un militante di Futuro Nazionale ha rimosso il nome di Carlo Giuliani dalla targa di Piazza Alimonda a Genova. La sindaca della città ha commentato l’episodio, mentre sui social sono scoppiate discussioni tra il leader del movimento e la prima cittadina. L’azione ha suscitato reazioni di varia natura, con alcuni utenti che hanno espresso opinioni contrastanti. La vicenda si è sviluppata nel contesto di un confronto pubblico più ampio sui simboli e la memoria storica.

Polemica social tra Roberto Vannacci e la sindaca di Genova, Silvia Salis. Il fondatore e leader di Futuro Nazionale ha attaccato la prima cittadina con un post su Facebook in cui ha pubblicato anche la foto di un militante del suo partito che cancella dalla targa in Piazza Alimonda il nome di Carlo Giuliani, il 23enne ucciso da un carabiniere il 20 luglio 2001 durante il G8 di Genova. “Le priorità del sindaco di Genova. Evidentemente il sindaco Salis era troppo impegnata in altre faccende e riconferire decoro alla propria città non rientra nelle sue priorità. Poco male. ci ha pensato qualcun altro”, ha scritto Vannacci. “ Chissà quanto ci... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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