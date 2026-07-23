Ogni anno, sulla targa di piazza Alimonda, viene scritto in rosso il nome di Carlo Giuliani, in occasione dell’anniversario della sua morte durante gli scontri del G8. Questa scritta è stata rimossa da un'ordinanza comunale, con la motivazione di tutelare il decoro della zona. Un consigliere di Futuro Nazionale ha dichiarato che la cancellazione risponde a questa volontà. La scritta in rosso, presente sulla targa, rappresenta un gesto ricorrente in quella data.

“Ci teniamo al decoro della nostra città” scrive il consigliere comunale di Fn che rivendica la cancellazione della scritta. Mettere sulla targa della piazza il nome di Carlo Giuliani in rosso è un gesto che viene compiuto ogni anno in occasione dell’anniversario della morte del giovane attivista durante gli scontri del G8. Quest’anno è stato il 25esimo anniversario Non si fermano le polemiche sul partito fondato dall’ex generale Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. L’ultimo evento che ha suscitato sentimenti di indignazione è avvenuto a Genova,dove un futurista ha cancellato la scritta “Carlo Giuliani” dalla targa di piazza Alimonda. Ogni anno, il 20 luglio, viene scritto con un pennarello rosso il nome di Giuliani, insieme alla definizione “ragazzo”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Genova.

© Ildifforme.it - Genova, Futuro Nazionale cancella la scritta “Carlo Giuliani” da piazza Alimonda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Genova, militante di Futuro Nazionale cancella il nome di Carlo Giuliani dalla targa di Piazza AlimondaUn militante di Futuro Nazionale ha rimosso il nome di Carlo Giuliani dalla targa di Piazza Alimonda a Genova.

G8 Genova: corteo in piazza Alimonda, fiori e due estintori su targa a GiulianiUn corteo ha attraversato piazza Alimonda, dove sono stati deposti fiori sul cippo dedicato a un manifestante ucciso nel 2001.

Militante di FN cancella Carlo Giuliani dalla targa di piazza Alimonda. Vannacci punge Salis: E le scritte contro di me?Genova: la polemica del generale e fondatore di Futuro Nazionale contro la prima cittadina di Genova dopo l’azione di un suo militante in piazza Alimonda ... ilsecoloxix.it

Genova, militante di Futuro Nazionale cancella il nome di Carlo Giuliani dalla targa di Piazza AlimondaIl militante di Futuro Nazionale che ha rimosso il nome di Carlo Giuliani dalla ... msn.com