Durante il Farnborough International Airshow 2026, i partner coinvolti nel progetto Sovereign effects partner, tra cui aziende di settore, hanno firmato un accordo di collaborazione nel contesto del Global combat air programme. L'intesa riguarda il supporto a Edgewing, un progetto specifico all’interno del programma. Le aziende coinvolte sono Mbda Uk, Mbda Italia, Mitsubishi Electric e Mitsubishi Heavy Industries. L’accordo mira a coordinare le attività di sviluppo e produzione legate al progetto.

In occasione del Farnborough International Airshow 2026, i Sovereign effects partner (Sep), costituiti da Mbda Uk, Mbda Italia, Mitsubishi Electric e Mitsubishi Heavy Industries, hanno siglato un nuovo accordo di collaborazione nel quadro del Global combat air programme (Gcap). L’intesa punta a supportare Edgewing, la joint venture responsabile della piattaforma principale del Gcap, attraverso attività di ingegneria specialistica, integrazione digitale e sviluppo di tecnologie avanzate per gli effettori per garantire capacità di combattimento aereo di nuova generazione preservando al tempo stesso la sovranità tecnologica e operativa dei Paesi partner. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gcap, un’unica squadra per supportare Edgewing. Tutti i dettagli

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