Hulk Fluminense ufficiale | l’attaccante ha trovato la sua nuova squadra! Arriva a zero tutti i dettagli
L'attaccante brasiliano ha annunciato ufficialmente il suo trasferimento e si è unito a una nuova squadra. La trattativa si è conclusa senza costi di trasferimento e tutti i dettagli sul suo arrivo sono stati resi noti. La sua firma rappresenta una novità di rilievo nel calciomercato locale, con molte voci che circolano sulla sua futura carriera. La notizia ha subito suscitato grande attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.
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