Mondiali 2026 | tutti i convocati ufficiali squadra per squadra

I mondiali di calcio 2026 si terranno dal 11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Per la prima volta, il torneo avrà 48 squadre partecipanti, divise tra i tre Paesi ospitanti. Sono stati annunciati i convocati ufficiali di ogni squadra, con le rose complete pronte per la competizione. La fase finale si svolgerà in più città di tutte e tre le nazioni.

I mondiali di calcio 2026 si giocheranno da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio in Stati Uniti, Canada e Messico e sarà la prima edizione con 48 squadra e tre Paesi ospitanti: Canada, Messico e Stati Uniti. Qui trovate la lista dei 26 convocati delle Nazionali partecipanti ai Mondiali 2026: le. 🔗 Leggi su Today.it

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SPAGNA - MONDIALI 2026: La Rosa Ufficiale e la Formazione Tipo!

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