Il Napoli sta affrontando un problema difensivo che richiede un intervento urgente. La squadra ha bisogno di un difensore centrale di livello internazionale per rafforzare la linea arretrata. Questa situazione sta diventando una priorità nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di migliorare la tenuta difensiva e ridurre i rischi durante le partite. La richiesta di un nuovo centrale è stata evidenziata come necessaria per risolvere l’emergenza in corso.

L’emergenza difensiva rischia di trasformarsi nella priorità assoluta del mercato azzurro. È questa l’analisi di Vincenzo D’Angelo, che sulle colonne della Gazzetta dello Sport evidenzia come il Napoli debba intervenire rapidamente per rinforzare il reparto arretrato dopo gli infortuni che hanno ridotto le alternative a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, la situazione è chiara: con Alessandro Buongiorno fermo per almeno tre mesi e Sam Beukema ancora indisponibile, il Napoli non può affrontare una stagione tra campionato, Champions League e Coppa Italia contando soltanto su Amir Rrahmani, Rafa Marin, Luca Marianucci e sull’eventuale adattamento di Mathias Olivera come centrale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, la difesa diventa un caso: serve un centrale di livello internazionale”

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