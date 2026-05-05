Il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa, concentrandosi su quattro acquisti. La società ha manifestato l'intenzione di comprare il difensore Alajbegovic e l’attaccante Atta, mentre c’è interesse anche per il portiere Sanchez. Nel frattempo, il club continua a mantenere stabile la formazione attuale, puntando a migliorare le proprie prestazioni senza grandi rivoluzioni. Le trattative sono in corso e le operazioni potrebbero essere concluse nelle prossime settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli prepara il futuro senza stravolgere il presente. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro è pronto a intervenire sul mercato in maniera mirata, senza rivoluzioni, ma con l’obiettivo di mantenere alto il livello competitivo. Antonio Giordano, nel suo approfondimento sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea come i grandi investimenti delle ultime stagioni impongano ora riflessioni attente prima di nuovi passi. Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, tutto partirà dal confronto tra De Laurentiis e Conte.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Il Napoli si rifà in 4. Vuole Alajbegovic insieme con Atta Difesa, c’è Sanchez”

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