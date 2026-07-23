Gaza rasa al suolo | secondo Oxfam la ricostruzione costerà 71 miliardi e richiederà generazioni

Da lanotiziagiornale.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gaza è stata gravemente danneggiata dai recenti combattimenti, con molti edifici distrutti o gravemente compromessi. Secondo i dati di Oxfam, la ricostruzione richiederà circa 71 miliardi di dollari e potrà durare diverse generazioni. La regione continua a essere soggetta a conflitti, che contribuiscono alla crisi umanitaria e alla distruzione infrastrutturale. La situazione rimane critica, con un alto numero di abitazioni e servizi pubblici compromessi.

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Se ne parla sempre meno, ma nella Striscia di Gaza, dove i combattimenti non sono mai realmente cessati, la devastazione ha ormai raggiunto livelli inimmaginabili. Secondo l’ultimo report di Oxfam, ricostruire abitazioni, ospedali, strade e infrastrutture vitali costerà 71,4 miliardi di dollari. Dati alla mano, la nuova stima risulta sette volte più elevata rispetto alle già drammatiche valutazioni elaborate nei mesi scorsi. Il problema, sempre secondo Oxfam, è che questa cifra non è affatto definitiva, poiché riflette soltanto una parte dell’impatto reale del conflitto scoppiato nel 2023. Ancora più preoccupante è il fatto che la sola ricostruzione degli edifici necessaria per ripristinare condizioni di vita quantomeno accettabili non sarà sufficiente a risolvere la crisi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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