Dopo due anni di bombardamenti, Gaza si è riavvicinata a una condizione di circa 80 anni fa, con decenni di investimenti cancellati. L’area ha subito gravi danni ai sistemi sanitario e scolastico, con infrastrutture pesantemente danneggiate. Secondo un rapporto, per ricostruire tutto sarà necessario un investimento superiore a 71 miliardi di dollari. Le perdite sono state descritte come irreversibili, e il territorio si trova di fronte a una crisi di ricostruzione senza precedenti.

Due anni di bombardamenti israeliani hanno riportato indietro Gaza di quasi 80 anni. La distruzione della sanità, del sistema scolastico e delle infrastrutture, lo sfollamento di 2 milioni di persone e l’uccisione di altre 73mila sono alcuni dei tasselli di uno scenario catastrofico, che ha fatto regredire il livello di sviluppo umano con una rapidità senza precedenti. E ha cancellato con un colpo di spugna decenni di investimenti. Ci vorranno intere generazioni per ricomporre il tessuto sociale e, sul piano economico, saranno necessari almeno 71,4 miliardi di dollari in dieci anni per la ricostruzione della Striscia. È il quadro dipinto da... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© Ilfattoquotidiano.it - Oxfam: “Gaza regredita di 80 anni, spazzati via decenni di investimenti. Per la ricostruzione serviranno più di 71 miliardi di dollari”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fossili: balzo degli investimenti bancari a 906 miliardi di dollariNel 2025 gli investimenti bancari nei fossili sono saliti a 906 miliardi di dollari, con alcune banche che hanno contribuito in modo significativo.

Mondiali 2026, impatto economico totale di 80 miliardi di dollariI Mondiali 2026 sono iniziati oggi, con 48 squadre in gara in Canada, Stati Uniti e Messico.