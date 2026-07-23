Gaza è un cumulo di macerie Oxfam | Serviranno 71 miliardi e intere generazioni per ricostruirla

Notizia in breve

Gaza si presenta come un ammasso di macerie dopo settimane di conflitto. Oxfam stima che saranno necessari 71 miliardi di dollari e molte generazioni per ricostruire la città. La distruzione coinvolge infrastrutture, abitazioni e servizi essenziali. Le operazioni di soccorso sono in corso, ma le difficoltà aumentano a causa delle condizioni sul campo. Nessuna stima ufficiale sul numero di vittime, mentre i danni materiali continuano a crescere.