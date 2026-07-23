Gaza è un cumulo di macerie Oxfam | Serviranno 71 miliardi e intere generazioni per ricostruirla
Gaza si presenta come un ammasso di macerie dopo settimane di conflitto. Oxfam stima che saranno necessari 71 miliardi di dollari e molte generazioni per ricostruire la città. La distruzione coinvolge infrastrutture, abitazioni e servizi essenziali. Le operazioni di soccorso sono in corso, ma le difficoltà aumentano a causa delle condizioni sul campo. Nessuna stima ufficiale sul numero di vittime, mentre i danni materiali continuano a crescere.
La guerra nella Striscia di Gaza continua a lasciare un’eredità devastante che va ben oltre le vittime e la distruzione materiale. Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Oxfam, il costo necessario per ricostruire il territorio palestinese ha ormai raggiunto 71,4 miliardi di dollari, una cifra senza precedenti che testimonia la portata della devastazione provocata dal conflitto iniziato nell’ottobre 2023. Ma, avverte l’organizzazione umanitaria, il denaro da solo non basterà: per ricostruire una società profondamente lacerata serviranno intere generazioni. Una stima sette volte superiore alle prime valutazioni. Il nuovo rapporto evidenzia come la situazione sul terreno sia peggiorata ben oltre le prime previsioni formulate nei mesi successivi allo scoppio della guerra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Gaza rasa al suolo: secondo Oxfam la ricostruzione costerà 71 miliardi e richiederà generazioniGaza è stata gravemente danneggiata dai recenti combattimenti, con molti edifici distrutti o gravemente compromessi.
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