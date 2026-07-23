Gaza 71 miliardi di dollari per ricostruire Oxfam | non sia solo carità
Per ricostruire Gaza sono necessari circa 71 miliardi di dollari, una cifra che supera di sette volte i costi delle ultime grandi operazioni di ricostruzione nella zona. La somma rappresenta un investimento senza precedenti rispetto alle spese sostenute negli ultimi vent’anni. Un’organizzazione umanitaria ha sottolineato che i fondi devono andare oltre la semplice assistenza e carità, puntando a interventi strutturali e sostenibili. La cifra richiesta è stata calcolata considerando le dimensioni dei danni e le esigenze di ricostruzione.
Stefano Leszczynski - Città del Vaticano Per ricostruire Gaza servirà una cifra senza precedenti, pari a circa sette volte il costo complessivo delle ricostruzioni seguite alle principali offensive militari che hanno colpito la Striscia negli ultimi vent'anni. È la stima contenuta nel nuovo rapporto presentato da Oxfam, realizzato insieme al Palestine Economic Policy Research Institute (MAS) e al Palestine Trade Centre, che mette in luce come il prezzo della guerra non possa essere misurato soltanto attraverso i danni materiali. Gaza è ormai 'tabula rasa' Secondo il dossier, il conflitto iniziato nel 2023 ha riportato Gaza indietro di 77 anni, cancellando in meno di tre anni gran parte dei progressi economici e sociali costruiti nel corso di decenni. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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