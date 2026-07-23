Gaza 71 miliardi di dollari per ricostruire Oxfam | non sia solo carità

Notizia in breve

Per ricostruire Gaza sono necessari circa 71 miliardi di dollari, una cifra che supera di sette volte i costi delle ultime grandi operazioni di ricostruzione nella zona. La somma rappresenta un investimento senza precedenti rispetto alle spese sostenute negli ultimi vent’anni. Un’organizzazione umanitaria ha sottolineato che i fondi devono andare oltre la semplice assistenza e carità, puntando a interventi strutturali e sostenibili. La cifra richiesta è stata calcolata considerando le dimensioni dei danni e le esigenze di ricostruzione.