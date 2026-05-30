Calcio Napoli Allegri vuole rifare la difesa | Gila e Gatti in cima alla lista per il nuovo reparto arretrato

Notizia in breve

Massimiliano Allegri sta cercando rinforzi per la difesa del Napoli, puntando su difensori della Lazio e della Juventus. Secondo fonti, Gila e Gatti sono tra i nomi più vicini alla società azzurra. L’obiettivo è rafforzare il reparto arretrato dopo una stagione con molte difficoltà difensive. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata, ma le trattative sono in corso.