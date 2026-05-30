Calcio Napoli Allegri vuole rifare la difesa | Gila e Gatti in cima alla lista per il nuovo reparto arretrato
Massimiliano Allegri sta cercando rinforzi per la difesa del Napoli, puntando su difensori della Lazio e della Juventus. Secondo fonti, Gila e Gatti sono tra i nomi più vicini alla società azzurra. L’obiettivo è rafforzare il reparto arretrato dopo una stagione con molte difficoltà difensive. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata, ma le trattative sono in corso.
Il nuovo corso azzurro parte dalla retroguardia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Massimiliano Allegri avrebbe individuato nei difensori di Lazio e Juventus i profili ideali per rilanciare il Calcio Napoli dopo una stagione segnata da troppe difficoltà difensive. Il Calcio Napoli del futuro potrebbe ripartire dalla difesa. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri ormai a un passo dall’ufficialità, iniziano a delinearsi anche le prime strategie di mercato per costruire la squadra che dovrà raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio che il club azzurro aveva già monitorato nelle precedenti finestre di mercato. 🔗 Leggi su 2anews.it
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