gatti e solet nel mirino il napoli smentisce badiashile

Il Napoli sta cercando nuovi rinforzi per la difesa, dopo aver valutato alcuni nomi. La squadra ha smentito un possibile interesse per un difensore francese. Le assenze tra i difensori hanno ridotto le opzioni disponibili per l’allenatore. La dirigenza continua a monitorare il mercato in cerca di soluzioni adatte alle esigenze della squadra. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a nuovi acquisti.

Il Napoli continua a valutare possibili rinforzi per il reparto difensivo. Le assenze hanno ridotto le alternative a disposizione di Massimiliano Allegri. Per questo motivo, la dirigenza tiene aperti diversi dossier. Uno dei profili più apprezzati resta Federico Gatti. Il difensore della Juventus è già conosciuto dal tecnico. Allegri ne apprezza affidabilità, esperienza e capacità di adattarsi a differenti soluzioni tattiche. Nella lista figura anche Oumar Solet. Il centrale dell’Udinese viene seguito da tempo e rappresenta una possibile alternativa per aumentare profondità e fisicità nel reparto arretrato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli sta monitorando entrambe le piste. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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